Juiz da audiência de custódia mantém Daniel Silveira preso

Auxiliar do ministro Alexandre de Moraes no STF, o juiz Airton Vieira realizou a audiência de custódia de Daniel Silveira nesta quinta e decidiu há pouco manter a prisão do parlamentar até que a Câmara vote sobre a liberação ou não do parlamentar.

O magistrado também determinou a transferência do parlamentar, que está na carceragem da Polícia Federal no Rio, para o Batalhão da PM — que tem mais condições carcerárias.