Jornalista lança livro sobre tragédia de Brumadinho

A Intrínseca lançará no mês que vem o livro reportagem “Arrastados”, sobre a tragédia de Brumadinho (MG), escrito pela jornalista vencedora do prêmio Jabuti Daniela Arbex.

Autora de Cova 312, Holocausto Brasileiro e Todo Dia a Mesma Noite, este último sobre o incêndio da Boate Kiss, Arbex ouviu mais de 200 pessoas entre sobreviventes da tragédia, familiares de vítimas e autoridades.

A jornalista se propõe a reconstruir, com base em relatos de pessoas e documentos oficiais, as 96 primeiras horas da tragédia, do rompimento da Barragem de Córrego do Feijão operada pela Vale aos três dias seguintes.

A onda de lama de rejeitos tóxicos de mineração se estendeu por 300 quilômetros, cruzou 17 cidades e deixou 272 mortes, considerando que duas vítimas estavam grávidas. Até hoje sete corpos resgatados ainda estão sem identificação.

O livro “Arrastados” será lançado dia 25 de janeiro, quando a tragédia completará três anos.

