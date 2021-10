Jorginho volta a dizer que ‘queria ter dado uma porrada’ em Renan na CPI

Atualizado em 26 out 2021, 10h35 - Publicado em 26 out 2021, 10h30

O senador Jorginho Mello, que outro dia trocou insultos com Renan Calheiros na CPI da Pandemia, deu uma entrevista a uma rádio de Santa Catarina no fim de semana e falou do entrevero com o colega de Senado.

“Quando ele me chamou de vagabundo, o sangue ferveu. Eu disse: ‘vagabundo é tu, picareta, sem vergonha, ladrão que o país conhece’. Aí eu levantei e ele levantou. Ele queria vir para o embate. Infelizmente, não deu. Eu queria ter dado uma porrada no meio dos cornos dele, porque ele é um sujo que o país conhece e envergonha o Senado”, diz Jorginho.

Jorginho seguiu falando sobre Renan ao criticar a decisão do relator de recomendar o indiciamento de Jair Bolsonaro. “Ele quer condenar o presidente. Ladrão não condena ninguém nesse país”, diz Mello.

Na mesma entrevista, Mello falou que é pré-candidato ao governo de Santa Catarina, um dos estados mais bolsonaristas do país.