Jorginho Mello bate em Paulo Guedes após levar bolo em almoço

Atualizado em 1 out 2021, 17h30 - Publicado em 1 out 2021, 17h29

O senador catarinense Jorginho Mello não é de passar vergonha sozinho. Depois de levar um bolo de Paulo Guedes num importante almoço de industriais em Santa Catarina, o Senador passou todos os recibos possíveis de que não gostou do atitude do chefe da Economia.

“Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso. E agradecer de forma muito especial a presença aqui do ministro João Roma e da ministra Flávia Arruda. Infelizmente, era para o ministro da Economia também vir, mas não foi possível. Como já disse no início, a presença da ministra Flávia e do ministro João Roma é (sic) muito mais agradável que a dele (Guedes). Certamente ele viria aqui falar de imposto de renda, de cobrar… E eles vieram aqui falar de coisa boa para a nossa Santa Catarina e a nossa Florianópolis”, diz Jorginho.

Mello, além de aliado do governo, é virtual candidato ao governo de Santa Catarina. Esperava usar a visita de Guedes para mostrar influência aos empresários. Não deu.