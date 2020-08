Jockey Club do Rio terá eleição online pela primeira vez

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a pandemia de Covid-19, o Conselho do tradicional Jockey Club aprovou por unanimidade o sistema de votação híbrida que acontecerá no próximo dia 15 de outubro.

Os sócios poderão votar nas sedes da Lagoa, do Centro da cidade ou por um link que receberão por SMS.

A disputa já segue a todo vapor. De um lado, Luiz Alfredo Taunay, que segundo pesquisa realizada pelo Ibope, conta com 64% de aprovação por sua gestão. De outro, Raul Lima Neto que se lança candidato pela primeira vez.