João Doria deve reunir tucanos por apoio a Baleia Rossi

Governador de São Paulo, João Doria vai se dedicar na próxima semana a tentar assegurar votos na bancada do PSDB da Câmara para Baleia Rossi.

O deputado do MDB disputa com Arthur Lira, nome de Jair Bolsonaro, a presidência da Câmara. Doria deve reunir os tucanos para tratar do tema na próxima semana, provavelmente na sexta-feira. O padrinho de Baleia, Rodrigo Maia, também deve estar no encontro.