Jesus, PT e Bolsonaro: o novo especial de Natal do Porta dos Fundos

Atualizado em 29 out 2020, 19h39 - Publicado em 30 out 2020, 07h33

A crucificação de Jesus foi um golpe? Esse é o mote do já tradicionalmente polêmico Especial de Natal do Porta dos Fundos deste ano, que vai se chamar “Teocracia em Vertigem” — uma paródia de “Democracia em Vertigem”, documentário de Petra Costa indicado ao Oscar.

“Tivemos a ideia justamente para falar da polarização que está acontecendo no Brasil e no mundo. Se hoje está todo mundo falando de posições políticas – porque não explorar isso também na época de Cristo? Afinal de contas, Jesus foi traído, julgado… Houve golpe, ou não houve golpe? É isso que a gente vai descobrir com os depoimentos daqueles que conviveram com ele, e também dos que se diziam os verdadeiros crentes”, contou ao Radar Fábio Porchat, sócio-fundador do Porta.

O filme terá a participação especial da documentarista e traz outros nomes importantes do cenário atual, como o rapper e escritor Emicida e a cantora Teresa Cristina.