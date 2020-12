JBS se consolida como a maior empregadora do país

Maior indústria do segmento de proteína e segunda maior empresa de alimentos do mundo, a JBS registrou em novembro seu maior número de colaboradores no Brasil em 67 anos: 145.128 pessoas em todas as regiões do país.

Neste ano, em que a pandemia achatou as taxas de emprego de várias atividades, a produção de alimentos, como atividade essencial, deu sua contribuição para a geração de postos de trabalho. Ao longo de 2020, a JBS reforçou suas equipes com 12.000 colaboradores em unidades espalhadas por 135 municípios, sobretudo no interior. Em mais da metade deles, a companhia é a principal atividade econômica.

Além de mais gente para ampliar a produção, o aumento expressivo de vagas também visou a substituição de profissionais afastados preventivamente por estarem nos grupos de risco para a Covid-19.

Juntando suas unidades fora do Brasil, a companhia emprega ao todo 245.000 pessoas.