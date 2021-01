JBS fecha 2020 com R$ 2,8 bi investidos no combate à pandemia

A JBS fechou as contas de 2020 com 2,8 bilhões de reais investidos no enfrentamento da pandemia. Boa parte do dinheiro garantiu a segurança dos funcionários na linha de produção.

A companhia não parou de fabricar alimentos, uma atividade essencial, e por isso teve de reforçar a proteção da força de trabalho.

Para apoio às comunidades em que opera, a empresa doou 700 milhões de reais. No Brasil, foram 400 milhões de reais alocados nas frentes de saúde, social e ciência.

Foram construídos dois hospitais permanentes — no Distrito Federal e em Rondônia — e financiadas 15 obras de expansão de instituições de saúde.

A empresa também comprou 88 ambulâncias, 365 respiradores, 1.479 monitores multiparâmetros, 18 milhões de EPIs e 1.880 leitos clínicos e de UTI.