JBS anuncia doação de mais de 130 toneladas de proteína até o fim do ano

Atualizado em 14 out 2021, 17h00 - Publicado em 14 out 2021, 16h30

Para celebrar o Dia Mundial da Alimentação, comemorado nesta sábado, a JBS decidiu doar mais de 130 toneladas de proteínas até o fim do ano, o equivalente a mais 1,3 milhões de refeições. A entrega vai fazer parte do programa de responsabilidade social da empresa, Fazer o Bem Faz Bem.

As doações são encaminhadas a ONGs e instituições do terceiro setor para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. São elas: Ação Cidadania, Amigos do Bem, Child Fund, Escola de Gastronomia Social, Grupo Sol, Instituto Capim Santo, Gastromotiva e G10 Favelas.

Os estados beneficiados serão São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Pará e Paraíba, além de Distrito Federal.

Entre 2020 e 2021, a companhia terá doado 533 toneladas de alimentos. Desde o início da pandemia, o programa destinou 400 milhões de reais para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil, para saúde, assistência social e ciência.