Japan House expande presença no Brasil

Em 2021, a Japan House vai expandir sua presença no Brasil para além do prédio da Avenida Paulista, em São Paulo, por meio de um projeto de itinerância. O Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba (PR), foi o escolhido para abrigar a novidade, que se inicia no dia 11 de fevereiro com a mostra “Japonésia”. Já “O fabuloso universo de Tomo Koizumi”, que estará em cartaz em São Paulo até 10 de janeiro, chega a Porto Alegre e ocupa a Fundação Iberê Camargo a partir do dia 04 de março.

Ao lado de Londres e Los Angeles, São Paulo foi uma das cidades escolhidas pelo governo japonês para receber o centro cultural. Desde que foi inaugurado, em maio de 2017, mais de 2,1 milhões de pessoas já visitaram o centro cultural.