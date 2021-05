Ala feminina da Câmara fala sobre reformas a empresários em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um jantar promovido por alguns dos maiores empresários do país na noite desta quinta-feira, em São Paulo, terá como palestrante a deputada federal Margarete Coelho (PP-PI), aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ela deve falar sobre o panorama das principais reformas que tramitam no Congresso, como a administrativa e a tributária.

Esta será a primeira vez que o grupo Esfera Brasil, que representa boa parte do PIB brasileiro, terá uma parlamentar como palestrante. O movimento visa aproximar deputadas federais que têm ganhado projeção política nos últimos meses. Antes, o próprio Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, protagonizaram os jantares.

Por isso, também participarão do encontro as deputadas Luísa Canziani (PTB-PR), Celina Leão (PP-DF) e Soraya Santos (PR-RJ), além da ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, que está licenciada da Câmara. Lira e o ministro das Comunicações, Fabio Faria, também confirmaram presença.