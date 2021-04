Jantar de Bolsonaro com empresários tem vinho caro e palavrões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nesse jantar com empresários da nata do PIB, Jair Bolsonaro ficou plenamente à vontade.

Discursou com muitos palavrões e agradou os convivas ao defender abertamente a permanência de Paulo Guedes no governo, apesar dos ataques da classe política no Congresso.

“Estou casado com Guedes. Se ele for embora, vou pedir pensão alimentícia”.

O anfitrião, Washington Cinel, caprichou na carta de vinhos. Serviu aos quase 30 convidados um tinto francês Château Angelus, safra 2010, que beira os 10.000 reais a botelha.