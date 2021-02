Janeiro registra redução de fluxo em shoppings e rodovias brasileiras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A circulação de veículos nos shoppings em janeiro foi 34% menor do que dezembro, apontam dados do Sem Parar. A retração também foi observada nas rodovias, onde a queda foi de 9% na comparação com o último mês de 2020.

Os técnicos do sistema de pagamentos avaliam que os números são atípicos, tendo em vista que nos últimos anos o mês de janeiro costumava apresentar crescimento da movimentação quando comparado com o mês anterior.

“O fluxo nas rodovias durante os feriados de Natal e Ano Novo foi 23% maior que o mesmo período de 2019. Isto é, mesmo diante de uma pandemia global, as pessoas não deixaram de viajar. Mas a brusca queda em janeiro pode ter razões tanto econômicas, quanto de saúde pública”, observa Carla Barreiros, diretora de operações de credenciados do Sem Parar.