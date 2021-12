‘Jamais enriqueci como juiz, ministro ou no setor privado’, diz Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sergio Moro decidiu falar sobre as declarações do ministro Gilmar Mendes dadas a interlocutores do STF, como o Radar registra nesta semana na edição de VEJA que está nas bancas.

O pré-candidato do Podemos mostra-se descrente que Mendes tenha dito o que foi registrado. Como o Radar mantém as informações, ele diz o seguinte:

“Sobre a nota publicada na coluna Radar, não acredito que um ministro do Supremo Tribunal Federal, cujos pares foram tantas vezes vítimas de Fake News, possa estar praticando o mesmo método que, aliás, faz parte de um inquérito na Corte. A despeito de ser ou não verdadeira a informação sobre a autoria das inverdades, é importante destacar que jamais enriqueci como juiz concursado, como Ministro da Justiça ou mesmo no setor privado. Após deixar o ministério, atuei como consultor de uma empresa privada internacional, porque o trabalho era lícito, com remuneração de mercado e absolutamente honesta. Meu trabalho, aliás, era auxiliar empresas a criar sistemas para prevenir casos de corrupção, fraudes corporativas e assédio sexual e, dessa forma, incentivá-las a fazer a coisa certa.”