Jair Bolsonaro é citado 80 vezes no relatório final da CPI

Atualizado em 20 out 2021, 11h47 - Publicado em 20 out 2021, 11h45

O relatório de Renan Calheiros na CPI da Pandemia cita o presidente Jair Bolsonaro em pelo menos 80 trechos das 1.180 páginas.

Calheiros aponta o presidente como um dos principais responsáveis pelo caos da pandemia e sugere que Bolsonaro seja responsabilizado por nove crimes. Veja, por exemplo, a parte que trata do gabinete paralelo:

“A CPI também pôde concluir que um dos principais objetivos do gabinete paralelo era o aconselhamento do Presidente da República para que fosse atingida a imunidade de rebanho pela contaminação natural no Brasil. Essa estratégia levou o Presidente Jair Bolsonaro, por um lado, a resistir obstinadamente à implementação de medidas não farmacológicas, tais como o uso de máscara e o distanciamento social e, sobretudo, a não conferir celeridade na compra de imunizantes, mas, em sentido oposto, a dar ênfase à cura via medicamentos, por meio do chamado “tratamento precoce”.