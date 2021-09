Izalci articula aliança de partidos para derrotar Ibaneis no DF em 2022

Líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas é pré-candidato do partido ao governo do Distrito Federal e articula uma ampla aliança de partidos para derrotar Ibaneis Rocha em 2022.

Pesquisas recentes mostraram o derretimento da popularidade de Ibaneis, que teria se desgastado por manter uma agenda distante das cidades satélites do DF.

Se os planos de Izalci derem certo, ele terá a senadora Leila Lopes (Cidadania) na vice e o senador Reguffe (Podemos) candidato à reeleição.

Izalci tornou-se um importante aliado de João Doria nas prévias presidenciais do partido. Deve receber o tucano para um evento na próxima semana, quando as candidaturas internas serão registradas.