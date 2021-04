Ivete Sangalo abre o álbum de fotos da infância em nova campanha da Vivo

A Vivo coloca na rua a partir do domingo uma campanha com Ivete Sangalo para celebrar o Dia das Mães. A musa faz um depoimento em homenagem à mãe, dona Maria Ivete. “Ela era uma mulher arretada, ela sempre dizia: minha filha, não sinta vergonha de nada. Não sinta vergonha de ser quem você é”.

A homenagem mostra o lado filha de Ivete, que hoje é mãe de três crianças. No filme, ela abre o baú de recordações, divulga fotos inéditas em família, e reforça os ensinamentos que ainda hoje a inspiram. O filme, que tem a assinatura “O amor ensina. O amor aproxima”, mescla fotos do acervo pessoal da cantora com imagens de participações de Ivete em programas de TV, em que ela fala de sua relação com a mãe.

A estratégia de comunicação vale para a TV aberta e canais digitais, onde a Vivo convidará as pessoas a compartilharem imagens e ensinamentos marcantes que as respectivas mães passaram a cada um, utilizando a hashtag #VivoPorElas.

Como parte da campanha, a empresa doará, por meio da Fundação Telefônica Vivo, 100.000 reais para o Centro de Acolhida para Gestantes, Mães e Bebês, da Instituição Amparo Maternal – que acolhe e apoia mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade, desde o início da gravidez até os seis meses de vida da criança.

Além disso, a Vivo ainda fará uma campanha pela plataforma Vivo Valoriza, em que clientes poderão doar vouchers de 25 reais para a mesma instituição, voltado exclusivamente para alimentação.

Para estimular doações, a empresa também irá organizar uma campanha de crowndfunding, em que toda a sociedade poderá doar qualquer valor, a partir de 20 reais, para compra de colchões adulto e infantil, carrinho para bebês, reformas das poltronas de amamentação e sofás, além de roupas e calçados de inverno para gestantes e mães.