Itaú Unibanco bate novo recorde na liberação de crédito imobiliário

Dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança mostram que o Itaú Unibanco liberou em agosto mais de 4,6 bilhões de reais em recursos para financiamentos imobiliários no país.

Pela segunda vez em 2021, o banco bateu o recorde na concessão de crédito para aquisição de imóveis. Em março, o banco já havia chegado a 4,3 bilhões de reais.

O volume emprestado em agosto representa um crescimento de 162%, se comparado ao mesmo mês do ano anterior. Se considerados os primeiros oito meses do ano, o setor como um todo teve alta 115% no volume de empréstimos para a aquisição de imóveis, enquanto o Itaú alcançou a marca de 209% de crescimento, ajudando a alavancar os resultados do mercado.

“A demanda por novos empréstimos imobiliários continua muito forte. Enxergamos uma mudança estrutural de hábitos dos brasileiros, que valorizam cada vez mais o espaço de moradia, e a busca por imóveis permanece muito aquecida. Os meses recentes ainda indicam tal tendência e esta é a expectativa para todo o ano. Nosso propósito segue sendo apoiar nossos clientes na realização de seus sonhos e objetivos, acelerando a agenda de jornada digital, ao passo em que consolidamos nossa liderança de mercado entre os bancos privados”, diz Thales Ferreira Silva, diretor do Itaú Unibanco.