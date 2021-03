Itamaraty deve ter troca no comando das relações com a Ásia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma das primeiras — e mais simbólicas — alterações que devem ser feitas pelo novo chanceler Carlos França é a troca no comando da Secretaria de Ásia, Pacífico e Rússia.

O posto, essencial para as relações com China e Índia, é ocupado desde junho de 2020 pela embaixadora Márcia Donner, que deve ser substituída. O provável destino de Donner é a embaixada do Brasil em Moscou.

Como se sabe, o relacionamento do Itamaraty com os dois países asiáticos, importantes produtores de IFA das vacinas contra a covid-19, foi um dos catalisadores da debacle de Ernesto Araújo.

A mudança está sendo estudada com cautela pelo ministro e será uma sinalização de algum ajuste nas relações com esses dois países e na política multilateral.