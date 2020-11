Itamaraty deixa mulheres fora de sua banca

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A publicação da lista de membros da próxima banca de examinadores do Curso de Altos Estudos do Itamaraty é reveladora da falta de preocupação da pasta com a (sub)representação das mulheres.

Das 16 vagas destinadas a diplomatas, todas foram preenchidas por homens: oito embaixadores e oito ministros.

Apenas entre os examinadores professores há mulheres, sete de 15. A listagem completa dos integrantes foi publicada no Diário Oficial da última quinta-feira.

O Curso de Altos Estudos é um dos requisitos necessários para obter promoção à classe de ministro, a segunda mais alta dentro da hierarquia da diplomacia brasileira. A banca é a responsável pela aprovação das teses produzidas ao final do curso.