2020, o ano em que os brasileiros presentearam com flores

Como o Radar mostrou em julho, o isolamento social da pandemia fez resgatar no brasileiro o interesse por presentear quem se gosta com flores.

Só na semana do Dia das Mães foram 95.000 pedidos, um crescimento de 200% em relação ao ano anterior, registra o e-commerce Giuliana Flores. No mês do Natal, o volume de vendas não foi diferente – o aumento foi de 140% na comparação com 2019. No ano, o crescimento foi de 100%.

A empresa pretende criar seu marketplace até o final deste ano e a expectativa de crescimento para 2021 é de 30%. Na prática, a empresa quer chegar ao marco de um milhão de produtos comercializados.

“Estamos focados em reunir marcas dos mais diversos produtos presenteáveis, desde chocolate, pelúcias e bebidas até óculos, relógios e perfumes”, explica o CEO Clóvis Souza.