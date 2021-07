Iphan estuda tombar arenas do Parque Olímpico do Rio de Janeiro

Em meio às Olimpíadas de Tóquio, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ligado ao Ministério do Turismo, estuda tombar instalações utilizadas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

A iniciativa do Iphan protegeria as arenas 1 e 2 do Parque Olímpico, o velódromo e o Centro Olímpico de Tênis.E conta com o apoio de atletas olímpicos como o ex-integrante da equipe de atletismo André Domingos.

“A gente precisa desse tombamento porque não podemos deixar morrer esse espaço. A gente pergunta do legado olímpico e ele não aconteceu. É o governo federal que está mantendo isso vivo, trazendo importantes eventos esportivos para esses espaços como o Pan-Americano de ginástica olímpica, e eventos do boxe. Esse tombamento vai proteger essas arenas olímpicas, porque isso é um patrimônio do esporte e do Brasil”, comentou o ex-velocista.