Investimento privado em ferrovias já bate os R$ 80 bilhões

Atualizado em 1 out 2021, 11h46 - Publicado em 4 out 2021, 07h31

O Senado deixou para esta semana a votação do marco das ferrovias, mas o avanço das obras privadas no setor já é uma realidade que surpreende até mesmo os técnicos do governo.

Até o Planalto editar a medida provisória que autorizava a construção de ferrovias privadas, Tarcísio de Freitas trabalhava com a projeção de investimentos imediatos da ordem de 30 bilhões de reais.

A procura do setor privado, no entanto, já superou todas as expectativas. São pelo menos 80 bilhões de reais divididos em 14 projetos de ferrovias autorizadas, um marco no setor.