Investimento estrangeiro trouxe ao menos duas montadoras ao Brasil em 2021

A Agência de Promoção de Exportações e Investimentos comemora a chegada de duas grandes montadoras ao Brasil em 2021. A chinesa Great Wall, localizada no estado de São Paulo, e a fabricante de carros elétricos argentina Bravo Motor, em Minas Gerais.

A Great Wall anunciou o investimento no Brasil por meio da aquisição da fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, com capacidade fabril de 100 mil unidades por ano e expectativa de 2 000 postos de trabalho.

Já a Bravo Motor estima que a fábrica de veículos elétricos e packs de baterias inicie a operação em 2023, com 13 813 empregos diretos.

Com o objetivo de promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos, a Apex-Brasil realizou, em 2020, 199 atendimentos qualificados para empresas interessadas em investir no Brasil, o que resultou em 32 anúncios de investimentos.