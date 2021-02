Investigados da Lava-Jato programam ações em massa contra operação

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A trilha aberta por Lula nas mensagens da Lava-Jato será utilizada por outros investigados no esquema de corrupção da Petrobras e em outras frentes derivadas do escândalo.

Até delatores, que já regularizaram suas situações, acompanham com atenção o desdobramento do julgamento no STF contra Sergio Moro para avaliar se ainda terão caminhos para anular multas e condenações.