Investigado por interferência na PF, Bolsonaro vai a evento na instituição

Jair Bolsonaro comparece nesta terça na solenidade de abertura dos cursos de formação da Polícia Federal, na Academia Nacional de Polícia (ANP).

Após pressão de Bolsonaro, a PF retoma esse curso, suspenso por conta da epidemia, que juntará 500 concursados para os cargos de agentes, delegados, papiloscopistas e escrivães. A duração é de quatro meses.

O presidente é investigado por suposta interferência na Polícia Federal, segundo denúncia de Sergio Moro, que fez essa acusação ao deixar o Ministério da Justiça. O inquérito foi aberto pelo STF.

Este será o primeiro evento na PF com a presença de Bolsonaro após a rumorosa saída de Moro.

Continua após a publicidade

Quando começou a pandemia, uma publicação no Diário Oficial informava que a suspensão permaneceria enquanto perdurasse o estado de emergência de saúde pública. Em 19 de maio, após a troca no comando da Polícia Federal, já com Rolando Alexandre na direção-geral, Bolsonaro disse, que pediu a volta do curso ao dirigente da instituição.

“Eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, na semana passada, que me falou que o concurso estava suspenso, com 500 pessoas prontas para serem matriculadas e começarem a fa faze a Academia da PF. E pedi para ele agilizar e abrir a Academia da Polícia Federal, pois, em poucos meses, esses jovens estarão na rua para nos ajudar”, disse Bolsonaro à época.