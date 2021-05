Investigação da PF contra Salles avança, mas sem colocar em risco o cargo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sumiu dos holofotes desde que a Polícia Federal realizou buscas contra ele e servidores da pasta por suspeita de corrupção no Ibama. Desde que os agentes foram a campo, indícios de crime têm sido revelados pela imprensa nos documentos que a PF envia ao STF.

Com o avanço das investigações, surgiu recentemente no governo o temor de que Salles, ministro próximo a Bolsonaro, fosse afastado por decisão judicial. Sobre o risco de Salles ser afastado do cargo pelo STF, diz uma fonte da investigação: “Por enquanto, não”.

Em tempo, o ministro nega as acusações e afirma que ficará evidente, no curso do processo, que não cometeu crimes.