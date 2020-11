Intervenções urbanas em SP e RJ marcam dia de conscientização sobre Aids

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Pfizer Brasil resolveu promover duas intervenções para marcar o mês de conscientização sobre a Aids e pessoas com HIV, o dezembro vermelho.

Em São Paulo a ação será nos dias 1 e 2 de dezembro, das 19h30 às 21h30 na esquina da Rua da Consolação, 753, e Dona Maria Antônia, 77, na região central.

Já no Rio de Janeiro, a projeção será no dia 01 de dezembro das 19h30 às 21h30, na Rua Maria Eugênia 145, Bairro Humaitá. O projeto conta com parcerias das organizações sociais Instituto Barong e Pró-Diversidade.