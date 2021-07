Internado, Bolsonaro publica nas redes sociais: ‘mais um desafio’

Internado na madrugada desta quarta-feira com dores abdominais, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou há pouco nas redes sociais, minutos depois de a Secom informar que ele está com uma obstrução intestinal e será transferido para São Paulo para saber se precisa passar por uma cirurgia de emergência.

“Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia”, escreveu Bolsonaro, em referência a facada que levou no dia 6 de setembro de 2018, durante a campanha eleitoral.

“Por Deus foi nos dada uma nova oportunidade. Uma oportunidade para enfim colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade. E mesmo com todas as adversidades, inclusive uma pandemia que levou muito de nossos irmãos no Brasil e no mundo, continuamos seguindo por este caminho”, prosseguiu o presidente.

Na sequência, ele agradeceu a todos pelo apoio e pelas orações e disse que “é isso que nos motiva a seguir em frente e enfrentar tudo que for preciso para tirar o país de vez das garras da corrupção, da inversão de valores, do crime organizado, e para garantir e proteger a liberdade do nosso povo”.

“Peço a cada um que está lendo essa mensagem que jamais desista das nossas cores, dos nossos valores! Temos riquezas e um povo maravilhoso que nenhum país no mundo tem. Com honestidade, com honra e com Deus no coração é possível mudar a realidade do nosso Brasil. Assim seguirei! Que Deus nos abençoe e continue iluminando a nossa nação. Um forte abraço!”, acrescentou Bolsonaro, que concluiu a mensagem com o seu slogan de campanha:

“Brasil acima de tudo; Deus acima de todos!”.

Em outra postagem pouco depois, no Twitter, ele compartilhou uma foto em que aparece deitado numa maca ao lado de um padre com a seguinte mensagem:

“Estaremos de volta em breve, se Deus quiser. O Brasil é nosso!”