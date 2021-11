Inter se destaca no retorno dos sócios-torcedores aos estádios

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A retomada do público nos estádios brasileiros trouxe de volta a ação dos clubes em torno dos sócios-torcedores.

O Internacional de Porto Alegre é um dos clubes brasileiros com a maior média de presença do público cativo nos jogos: 87% do público total é formado desta maneira.

A média de presença de sócios-torcedores nos estádios brasileiros, após a abertura, é de 58%.

Contra o Grêmio, há algumas semanas, quase 100% do estádio foi formado por associados, aproximadamente 95%.

O clube tem investido em promoções para atrair os sócios, como sorteios e encontros com os jogadores durante os jogos.