Inteligência do governo descobre ‘filiais’ do PCC nos EUA e Europa

O governo vem atuando em sigilo com autoridades da Europa e dos Estados Unidos para mapear a operação do PCC no exterior.

“Temos confirmação de que a facção já se fixou nesses lugares”, diz um auxiliar de Bolsonaro.

No fim do ano passado, após ser libertado pelo decano do STF, ministro Marco Aurélio Mello, o traficante André do Rap, um dos líderes da facção, conseguiu sumir do país pelo Paraguai. Até hoje seu paradeiro é desconhecido.