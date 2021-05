Insumos da CoronaVac chegam no dia 26, diz governo de SP

O governador João Doria confirmou nesta segunda a liberação de lote de 4.000 litros de insumos na China para a produção de cerca de 7 milhões de doses da CoronaVac no Instituto Butantan. O embarque da matéria-prima deve ocorrer no próximo dia 25, com chegada no dia 26.

“O Butantan recebeu nesta manhã da China a previsão do envio de nova remessa de insumos ao Brasil para produção da vacina do Butantan. A chegada do novo lote com 4 mil litros de insumos está prevista para o dia 26”, afirmou o governador.

A carga é enviada pela biofarmacêutica Sinovac, com sede em Pequim. Na sexta-feira (14), o Governo de São Paulo entregou mais 1,1 milhão de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Com isso, o Instituto Butantan chegou à marca de 47,2 milhões de doses disponibilizadas ao Ministério da Saúde ao Brasil desde o início deste ano.