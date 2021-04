Instituto Lula lança curso em parceria com universidade federal

O Instituto Lula lançou um novo curso, sobre a política externa do Brasil, com a participação do ex-chanceler Celso Amorim. O detalhe é que o “Ciclo de Debates Formativos: O Brasil no Mundo: entre a soberania e a subordinação” será realizado em parceria com um observatório da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, criada pelo próprio Lula em 2005.

O curso, segundo informa o instituto que leva o nome do ex-presidente, vai tratar da política externa brasileira em dois tempos: o do “ciclo progressista”, dos governos Lula e Dilma, e nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Sobre essa fase, pesquisadores e professores da UFABC vão expor sua análises e interpretações.

Resta saber o que o Ministério da Educação do governo Bolsonaro, ferrenho opositor de Lula, acha desta parceria.