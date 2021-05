Inscrições para lista tríplice da PGR começam nesta segunda-feira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Começam nesta segunda-feira as inscrições para concorrer à lista tríplice ao cargo de procurador-geral da República. A ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, publicou o regulamento na sexta passada. Podem se candidatar, até o dia 28 de maio, todos membros do MPF que estiverem em atividade e tiverem mais de 35 anos.

As eleições estão marcadas para 22 de junho e a campanha eleitoral poderá ser feita a partir do dia 29 de maio. Dois dias depois, começam os debates. A lista com os três nomes escolhidos pela categoria será entregue ao presidente Jair Bolsonaro entre 23 de junho de 2 de julho.

Vale lembrar que o atual PGR, Augusto Aras, não constava na lista tríplice da ANPR quando foi escolhido por Bolsonaro em 2019. O mandato dele termina no próximo dia 26 de setembro e nada impede que ele seja reconduzido ao cargo.