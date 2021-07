Inquérito contra Bolsonaro tende a virar ‘caixa-preta’ na PF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Investigadores que atuam na Polícia Federal em Brasília dizem que um forte esquema de blindagem deve ser preparado para evitar vazamentos no inquérito aberto pelo STF contra Jair Bolsonaro.

O presidente é investigado por supostamente receber e ignorar denúncias de corrupção no governo, o que pode configurar o crime de prevaricação.

LEIA TAMBÉM: Bolsonaro está nas mãos de Luis Miranda’, diz aliado

O caso envolve a compra bilionária de vacinas Covaxin pela Saúde. Bolsonaro recebeu em março documentos e ouviu relato do servidor Luis Ricardo Miranda, o irmão do deputado Luis Miranda, que atuava no processo.

Segundo Miranda, o presidente prometeu colocar a PF para investigar o caso, mas nada fez.