Ingressos para lançamento de livro de Moro custam de R$ 40 a R$ 95

Divulgada nesta quarta-feira, a ‘turnê’ de lançamento do livro Contra o sistema da corrupção, do ex-juiz Sergio Moro, terá eventos em quatro capitais a partir de dezembro, com preços que variam entre 40 e 95 reais.

Os leitores podem escolher desde a compra avulsa do ingresso para assistir a um bate-papo de Moro com jornalistas, até o pacote promocional, que inclui tanto o ingresso quanto o livro autografado.

Ao todo, serão quatro capitais: Curitiba, em 2 de dezembro, Recife, no dia 5, São Paulo, 7, e Rio de Janeiro, 9. Mais informações podem ser consultadas no site da Sympla.

Publicado pelo selo Primeira Pessoa, da editora Sextante, Contra o sistema da corrupção estará disponível nas livrarias a partir do dia 2. A obra revela bastidores da Lava Jato, narra a passagem de Moro — enquanto ministro da Justiça — pelo governo Bolsonaro e se propõe a discutir temas como democracia, Estado de Direito e luta contra a corrupção.