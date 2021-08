Indústria quer atrair investidores na COP-26 com agenda sustentável

O relatório sobre mudanças climáticas do IPCC, painel da ONU, reforçando a urgência da questão ambiental, vai servir de alavanca para a Confederação Nacional da Indústria.

A entidade quer mostrar que o setor brasileiro vem fazendo o ‘dever de casa’ na COP-26, conferência do clima que ocorre em novembro, na Escócia. O plano é divulgar cases de sucesso com ações concretas para o meio ambiente e para a sustentabilidade do país.

A CNI também quer atrair investimentos para o Brasil, que ainda possui participação tímida na obtenção dos recursos.

Segundo dados levantados pela indústria, enquanto a Ásia — a maior participação — abocanhou 38% dos recursos de fundos climáticos, a América Latina e o Caribe ficaram com apenas 4,5% do total.

“A parcela que foi para o Brasil é ainda menor, apesar do potencial do país com a maior biodiversidade do mundo e com um setor industrial que é dos que menos emitem gás carbônico em comparação com outros países”, diz o gerente-executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bomtempo.