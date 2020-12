Indústria pede a Guedes manutenção da agência de crédito à exportação

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) pediu ao ministro Paulo Guedes a renovação do contrato do governo com a Agência Brasileira Gestora de Garantias e Fundos Garantidores (ABGF), hoje agente operador do Seguro de Crédito à Exportação (SCE). O contrato está previsto para terminar em 30 de dezembro.

Em carta enviada a Guedes, e a outros ministros que integram a Camex, o presidente da confederação, Robson Andrade, fez essa solicitação.

Para a indústria brasileira, a não renovação do contrato irá inviabilizar a aprovação de financiamento a exportações. Sem a renovação do contrato, deixarão de ser realizadas atividades como o acompanhamento e gestão das operações de prestação de garantia e de recuperação de créditos.

“O elemento essencial para a existência e eficácia do sistema de crédito oficial à exportação é o pleno funcionamento do operador do seguro de crédito à exportação. Não por acaso, 83% dos países que possuem política de financiamento à exportação têm operador de seguro exclusivamente para tal função”, diz a carta enviada a Guedes.