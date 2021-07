Indústria farmacêutica comemora aprovação da MP do Ambiente de Negócios

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um detalhe da MP do Ambiente de Negócios, aprovada na semana passada na Câmara, agradou particularmente às empresas farmacêuticas. Caso passe no Senado e seja sancionada como está, a MP relatada pelo deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP) modifica a regra para pedidos de patente de produtos farmacêuticos no país.

A MP eliminou a exigência de autorização prévia da Anvisa para pedidos de patente de fármacos junto ao INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Na prática, será possível às empresas do segmento solicitarem abertura de processos de patente de substâncias ainda não autorizadas pela agência sanitária. Os pedidos serão agora feitos diretamente ao instituto de proteção às marcas e patentes.

O trecho da MP era um pedido das farmacêuticas para dar celeridade nos pedidos para a chegada de novas substâncias ao mercado brasileiro. O cálculo era que a mudança poderia reduzir em dois anos o processo de registro de novas drogas no país. O relator da MP lembra que a mudança não elimina a necessidade de a Anvisa aprovar ou não a comercialização de um medicamento, independentemente de haver uma patente registrada para ele.