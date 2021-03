Indústria de defesa do Brasil avança no mercado internacional

Apesar da pandemia da Covid-19 ter impactado a economia em todas as partes do mundo, a base industrial de defesa brasileira segue ampliando a carteira de negócios em mercados internacionais. Somente neste primeiro trimestre de 2021, o setor já movimentou, com o apoio da Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, mais de 316 milhões de dólares em contratos assinados. Adicionalmente, existem contratos em fase final de negociação que chegam a 1,2 bilhão de dólares.

O setor exporta para mais de 130 países no continente Americano, África, Ásia, Europa e Oriente Médio. “Empresas como Agrale, Akaer, Avibras, CBC, Condor, CSD, Digitro, Gespi, Kriptus, Nitroquímica, Omnisys, Rustcom e Taurus, dentre outras, têm mostrado a força e qualidade dos produtos e soluções nacionais exportados, que incluem veículos blindados, sistemas aviônicos, munição leve, sistemas de artilharia, equipamento não-letal, sistemas de segurança cibernética, sistemas de controle de tráfego aerea e de Defesa aerea, simuladores e armas leves, dentre muitos outros”, diz uma fonte da Defesa ao Radar.