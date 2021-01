Indígena de 105 anos toma primeira dose de CoronaVac no Pará

Um dos governadores que acabaram sofrendo com a desorganização do time de Eduardo Pazuello na distribuição das doses de vacina nesta segunda, Helder Barbalho começou no início da manhã a campanha de imunização no Pará.

Em instantes, o governo irá vacinar a primeira indígena paraense. Pahíti Ronore airomkuiti tem 105 anos e vive na aldeia Gavião Kykatejê, nas proximidades de Marabá, região Sudeste do estado.