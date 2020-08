Indiciada como mandante, Flordelis se declarou ao marido dias antes; vídeo

Em pouco mais de um ano a deputada Flordelis (PSD-RJ) viu seu mandato e sua vida virarem de cabeça para baixo. Apontada agora como mandante da morte do marido – financiou a compra da arma do crime e chegou a colocar veneno na sua refeição, segundo a investigação – Flordelis não deu qualquer demonstração de problemas com o pastor Anderson Carmo.

Ao contrário.

Menos de um mês antes de seu assassinato, ocorrido em 16 junho do ano passado, Flordelis fez juras de amor ao marido num seminário sobre adoção na Câmara. Foi em 21 de maio de 2019. O evento foi organizado por ela – que adotou 55 crianças – e teve como convidada especial a ministra Damares Alves.

Anderson foi o mestre de cerimônia do seminário e vários dos filhos estiveram presentes.

Ao se dirigir ao marido, ela chorava e o agradeceu pelo apoio, por aceitá-la “doida” e pelo carinho.Sem seu impulso e apoio, disse ela, sua vida seria diferente.

“Quero agradecer a alguém que está sempre comigo, do meu lado, me impulsionando para seguir em frente para eu avançar. Me ajuda a abrir as portas. Se não abre, ele derruba na marra. Sem ele não estaria aqui hoje. Quero agradecer de coração por me aceitar do jeito que eu sou, maluca, doida. Agradecer Agradecer ao meu esposo Anderson do Carmo, pelo carinho, por tudo que tem feito junto comigo”.

Veja o vídeo da declaração de Flordelis ao marido.