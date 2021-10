Incorporadora investe R$ 800 milhões na região metropolitana do Rio

Atualizado em 25 out 2021, 16h06 - Publicado em 25 out 2021, 17h30

A pandemia e a necessidade de isolamento levou mais brasileiros a procurarem cidades de médio porte para morar. Em geral, buscam locais com infraestrutura e serviços de grandes cidades. Diante deste cenário, tem crescido o mercado de imóveis de luxo fora das capitais.

É o caso, por exemplo, de Niterói, na região metropolitana do Rio. Ao fim deste ano, segundo dados da Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário, a cidade terá recebido 1 bilhão de reais em investimentos no setor de alto padrão. Desse total, pelo menos 800 milhões de reais serão aportados pela Soter Engenharia, que pretende encerrar o ano tendo lançado cinco empreendimentos do segmento na cidade a 20 quilômetros da capital. Três já foram entregues. Outros dois serão concluídos até o final do ano.

A construção tem ampliado o número de empregos. No caso da Soter, 600 novos profissionais serão contratados só para o novo empreendimento. Em novembro será lançado na praia de Icaraí, no centro de Niterói, o empreendimento chamado The Edge, atualmente um dos maiores investimentos da cidade, com um valor geral de vendas de 550 milhões de reais. Antes, neste mês ainda, deve ser lançado outro prédio a duas quadras da praia que tem vista para o Rio de Janeiro.