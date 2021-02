‘Incerteza política’ é o que mais preocupa empresários, aponta pesquisa

A preocupação número um entre as principais lideranças empresariais do país neste 2021 é a incerteza política. A instabilidade no ambiente político é o que pode colocar em risco o futuro do Brasil, a economia e a competitividade, assinalaram 60% dos 280 empresários ouvidos pela Câmara Americana de Comércio no Brasil (Amcham) entre os dias 14 e 21 de janeiro.

O sempre citado “custo Brasil” foi o segundo colocado do ranking de preocupações, com 48,5%. O terceiro lugar é dividido pela insegurança jurídica e a corrupção, ambos com 40%. Os desmatamentos e o isolamento global estão tecnicamente empatados, com 26% e 25%, respectivamente – os entrevistados puderam apontar até dois aspectos.

“Na visão empresarial, o ambiente político mais estável e o desenvolvimento de uma agenda para o país que passe por uma economia mais eficiente, pela redução das desigualdades sociais e por uma melhor gestão da questão de mudanças climáticas e gestão dos nossos ativos ambientais serão os pilares para atacar o chamado custo brasil e melhorar nossa inserção global”, diz Deborah Vieitas, CEO da Amcham, entidade que representa cerca de 33% do PIB brasileiro.

O levantamento, batizado de “Plano de Voo: Perspectivas Empresariais sobre o Brasil 2021” balizará o diálogo da Amcham com as autoridades. Os novos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vão receber cópias do estudo.