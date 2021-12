‘Imprensa livre é pilar essencial de nossa sociedade democrática’, diz Fux

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, destacou o papel da imprensa livre no seu discurso de encerramento dos trabalhos da Corte.

A mensagem surge no momento em que Jair Bolsonaro ataca jornalistas e assiste a episódios de violência contra repórteres em agendas oficiais do Planalto. Também serve de resposta a Lula, que defende regular os meios de comunicação, magoado com as revelações de corrupção praticadas por líderes do petismo.

“É importante enaltecer o trabalho da imprensa livre. Trata-se de pilar essencial de nossa sociedade democrática, exercido a partir da atuação corajosa e independente de jornalistas nacionais e estrangeiros, que testemunham os fatos, buscam a verdade e a apresentam ao mundo com destemor e com responsabilidade”, disse Fux.