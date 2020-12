Imposto sobre produtos médicos pode elevar custos da saúde

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se o governo de São Paulo levar à frente a decisão de taxar em 18% produtos médicos que antes eram isentos de ICMS, quem vai pagar a conta será a população — é o que avaliam especialistas na área.

Na leitura de quem entende do assunto, a medida deve provocar o aumento dos custos hospitalares e dos planos de saúde justamente no momento que o país volta a sofrer com o aumento de casos de Covid.

Isso porque o fim da isenção pode levar ao aumento de preço em insumos que representam mais de 10% dos custos hospitalares, como materiais para órteses e próteses ortopédicas, stents, cateteres, marca-passos e válvulas cardíacas.

A decisão contraria um acordo feito pelos governos estaduais que mantem essa isenção desde 1999.