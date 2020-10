Impeachment em Santa Catarina pode levar a novas eleições diretas

Gente importante que acompanha o trabalho da comissão mista de impeachment em Santa Catarina, avalia que o presidente da Assembleia Legislativa, Julio Garcia (PSD), perdeu condições de assumir o governo, a partir da cassação do governador Carlos Moisés e da vice, Daniela Reinehr.

A situação política de Garcia se deteriorou com as revelações do Radar sobre as investigações do MPF que mostram evidências de envolvimento do deputado no esquema de corrupção que vigorou no governo catarinense entre 2011 e 2018.

A comissão mista do impeachment só deve definir o afastamento da dupla do governo no dia 23, mas dois caminhos começam a se desenhar no processo. A saída menos traumática para o estado estaria na absolvição da vice, que só entrou no processo de impeachment por não ter desautorizado os atos do governador — uma teoria bastante controversa — que levaram à abertura do processo.

Livre da cassação, Daniela assumiria o estado e a crise política estaria debelada. A outra saída, mais longa, estaria na cassação da dupla ainda em 2020, o que forçaria a realização de novas eleições diretas no estado. Nos dois cenários, Garcia não conseguirá chegar ao comando do governo catarinense. Poderá até assumir temporariamente, mas não será efetivado. A conferir.