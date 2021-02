‘Imaginei você na rua levando uma surra’, disse deputado preso a Fachin

O Radar reproduz abaixo um dos trechos da fala do deputado Daniel Silveira que levou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, a ordenar a prisão do parlamentar por ameaças ao ministro Edson Fachin, ao próprio Supremo e ao regime democrático.

“Eu quero saber o que você vai fazer com os generais… os homenzinhos de botão dourado, você lembra? Eu sei que você lembra, ato institucional nº 5, de um total de 17 atos institucionais, você lembra, você era militante do PT, Partido Comunista, da Aliança Comunista do Brasil… O que acontece, Fachin, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de PALAVRÃO que tu tem, essa cara de vagabundo… várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra, quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte… quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra… Que que você vai falar? que eu to fomentando a violência? Não… eu só imaginei… ainda que eu premeditasse, não seria crime, você sabe que não seria crime… você é um jurista pífio, mas sabe que esse mínimo é previsível…. então qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada com um gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição, não é crime”, disse Silveira.