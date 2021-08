iFood entra no OnlyFans e amplia aposta de marketing nas redes

Um dos maiores anunciantes do país, o iFood decidiu apostar em uma nova plataforma para satisfazer os desejos de seus usuários. A marca brasileira é a primeira a entrar na plataforma OnlyFans.

“O iFood é a plataforma que melhor conecta as pessoas com aquilo que as alimenta. Por isso estamos presentes nas novas plataformas que os consumidores estão aderindo, mas sempre mantendo a sagacidade e as características da marca”, diz Felipe Pereira, diretor de Marketing do iFood.

A marca apostará fortemente em formatos digitais neste segundo semestre e espera aumentar em mais de 100% seu investimento de marketing nos formatos em comparação com o mesmo período do ano passado.

Nas próximas semanas, o iFood fará promoções exclusivas para os fãs da plataforma saliente. O foco será o dia do sexo, celebrado em 6 de setembro.